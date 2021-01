“Posso anche togliere il disturbo”: il discorso di Conte al Senato (è una fake news) (Di martedì 26 gennaio 2021) Da un paio di giorni sta circolando in rete e sui social un discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che secondo chi lo sta condividendo, sarebbe stato pronunciato o dovrebbe essere letto a breve dal premier in Senato. In realtà si tratta di parole che Conte non ha mai pronunciato in Senato. Il Primo ministro ha rassegnato le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica Mattarella, che ora dovrà procedere con le consultazioni. Nessun discorso è stato pronunciato alle camere e pubblicamente negli ultimi giorni (se non questo nel giorno del voto della fiducia, 19 gennaio): E niente verrà letto nelle prossime ore. Quanto circola in rete è quindi da considerarsi una bufala. anche cercando su Google le parole del post su Conte ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Da un paio di giorni sta circolando in rete e sui social undel presidente del Consiglio Giuseppe, che secondo chi lo sta condividendo, sarebbe stato pronunciato o dovrebbe essere letto a breve dal premier in. In realtà si tratta di parole chenon ha mai pronunciato in. Il Primo ministro ha rassegnato le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica Mattarella, che ora dovrà procedere con le consultazioni. Nessunè stato pronunciato alle camere e pubblicamente negli ultimi giorni (se non questo nel giorno del voto della fiducia, 19 gennaio): E niente verrà letto nelle prossime ore. Quanto circola in rete è quindi da considerarsi una bufala.cercando su Google le parole del post su...

Crisi di governo al buio. Il premier Conte salito al Colle alle 12 è stato 30 minuti a colloquio con Mattarella e si è dimesso per poi recarsi dai presidenti di Senato ...

Crisi di governo al buio. Il premier Conte salito al Colle alle 12 è stato 30 minuti a colloquio con Mattarella e si è dimesso per poi recarsi dai presidenti di Senato ...