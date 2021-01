Porto | nervosismo tra Pepe e N’Diaye dopo la partita con il Farense

(Di martedì 26 gennaio 2021) Il gol di Taremi, ieri sera, ha permesso aldi vincere e portarsi a 1 punto dallo Sporting, mettendo pressione ai biancoverdi. Al termine del match però è scaturito un parapiglia con due giocatori della squadra di Conceiçao che sono quasi venuti alle mani: si tratta die del centrocampista Loum. Tutto è nato dal centrocampista senegalese, che si è avvicinato al compagno di squadra con qualche parole di troppo, e scatenando la reazione dell’ex Real. Nel post-gara sono arrivate poi le scuse da parte del senegalese. Reveladas as conversas pic.twitter.com/eMF73f7gLT — FCda Depressão (@depre) January 25, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

