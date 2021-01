Pisolino pomeridiano e demenza senile | quale è la correlazione?

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 26 gennaio 2021) Se sei solito fare un sonnellino diurno potrebbe farti piacere sapeee che un nuovo studio ha scoperto che fare un sonnellino“regolare” può essere collegato a una migliore agilità mentale. I ricercatori hanno scoperto che dormire nel pomeriggio era associato a una migliore consapevolezza della posizione, fluidità verbale e memoria di lavoro nella popolazione cinese in età. Lo studio, pubblicato sulla rivista online General Psychiatry, ha esaminato i modelli di sonno di 2.214 persone sane di età pari o superiore a 60 anni in diverse grandi città della Cina, tra cui Pechino e Shanghai. Di coloro che hanno preso parte allo studio, 1.534 hanno fatto un normale sonnellinocompreso tra cinque minuti e due ore, mentre 680 no. Tutti i partecipanti hanno preso parte a un test di screening della ...