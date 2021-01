Pirlo: “Bentancur riposa, domenica ha giocato con un buco al piede. Spal ottima squadra, evitiamo brutte figure” (Di martedì 26 gennaio 2021) L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo alla vigilia della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia, ai microfoni del canale Tv del club ha analizzato le possibili insidie da parte della Spal: “Ce ne sono tante perché affrontiamo una squadra di Serie B sulla carta, ma se guardiamo ai campionati esteri il Bayern è uscito con una squadra di seconda divisione così come il Real Madrid. Bisogna pensare che sarà una partita difficile, ci vuole massima concentrazione perché vogliamo passare il turno. Loro sono una buona squadra che sta facendo bene in campionato e in Coppa Italia. Dobbiamo stare attenti perché l’obiettivo principale è quello di passare il turno. La Spal è un’ottima squadra a cui piace giocare a calcio, gioca con tre difensori e a volte ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 26 gennaio 2021) L’allenatore della Juventus, Andreaalla vigilia della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia, ai microfoni del canale Tv del club ha analizzato le possibili insidie da parte della: “Ce ne sono tante perché affrontiamo unadi Serie B sulla carta, ma se guardiamo ai campionati esteri il Bayern è uscito con unadi seconda divisione così come il Real Madrid. Bisogna pensare che sarà una partita difficile, ci vuole massima concentrazione perché vogliamo passare il turno. Loro sono una buonache sta facendo bene in campionato e in Coppa Italia. Dobbiamo stare attenti perché l’obiettivo principale è quello di passare il turno. Laè un’a cui piace giocare a calcio, gioca con tre difensori e a volte ...

