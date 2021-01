Pirlo avverte: 'Spal sfida insidiosa'. Ecco che Juve sta preparando (Di martedì 26 gennaio 2021) Archiviata la vittoria contro il Bologna, la Juve torna in campo mercoledì contro la Spal in Coppa Italia. I bianconeri si giocano la qualificazione alle semifinali, dove troveranno la vincitrice del ... Leggi su gazzetta (Di martedì 26 gennaio 2021) Archiviata la vittoria contro il Bologna, latorna in campo mercoledì contro lain Coppa Italia. I bianconeri si giocano la qualificazione alle semifinali, dove troveranno la vincitrice del ...

sportli26181512 : Pirlo avverte: 'Spal sfida insidiosa'. Ecco che Juve sta preparando: Pirlo avverte: 'Spal sfida insidiosa'. Ecco ch… - GiokerMusso : RT @calciomercatoit: ??#JuventusBologna - #Pirlo risponde alla domanda di - calciomercatoit : ??#JuventusBologna - #Pirlo risponde alla domanda di - CatelliRossella : Mihajlovic avverte Pirlo: 'Non veniamo a Torino in gita' - infoitsport : Mihajlovic avverte Pirlo: 'Non veniamo a Torino in gita' -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo avverte Juventus, Andrea Pirlo avverte la squadra: "Niente figuracce" Virgilio Sport Juventus, Andrea Pirlo avverte la squadra: "Niente figuracce"

Andrea Pirlo alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Spal ha messo in guardia la Juventus: “Ci sono tante insidie perché affrontiamo una squadra di serie B, se guardiamo anche i campionat ...

Corsport - Lo scatto di Pirlo

Corsport: "Lo scatto di Pirlo". Dopo la Supercoppa i bianconeri superano per due a zero il Bologna, con le reti di Arthur e McKennie, e riducono il distacco dalla ...

Andrea Pirlo alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Spal ha messo in guardia la Juventus: “Ci sono tante insidie perché affrontiamo una squadra di serie B, se guardiamo anche i campionat ...Corsport: "Lo scatto di Pirlo". Dopo la Supercoppa i bianconeri superano per due a zero il Bologna, con le reti di Arthur e McKennie, e riducono il distacco dalla ...