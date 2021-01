Pierpaolo riceve una foto, di chi è il braccio tagliato? Le ipotesi (Di martedì 26 gennaio 2021) Ieri sera nella puntata in prima serata del Gf Vip, moltissime emozioni per Pierpaolo Pretelli, l’ex velino ha incontrato la madre e il fratello e ha ricevuto una sorpresa dai famigliari, una foto con tutti i suoi cari, ma tutti si domandano “chi è la persona tagliata fuori?” ecco le ipotesi, scopriamole La puntata di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 26 gennaio 2021) Ieri sera nella puntata in prima serata del Gf Vip, moltissime emozioni perPretelli, l’ex velino ha incontrato la madre e il fratello e ha ricevuto una sorpresa dai famigliari, unacon tutti i suoi cari, ma tutti si domandano “chi è la persona tagliata fuori?” ecco le, scopriamole La puntata di L'articolo proviene da Leggilo.org.

infoitcultura : Pierpaolo Pretelli riceve una foto in regalo, ma è tagliata. Spuntano ipotesi - pizzagirlyla : RT @julalbx: Tommaso riceve un trattamento di favore? È l’unico del cast che non può ritirarsi, insultato dallo studio come se fosse un Pie… - _kindacrazy : RT @nah96nah: Io muoio di risate nel leggere che Pierpaolo farebbe di tutto per vincere, lo stesso Pierpaolo che riceve aerei, urla e famig… - nah96nah : Io muoio di risate nel leggere che Pierpaolo farebbe di tutto per vincere, lo stesso Pierpaolo che riceve aerei, ur… - beefairy9 : Ma tanto è sempre di Giulia e Pierpaolo, c’è pure un video in cui tommy difende Giulia ma voi la odiate a prescinde… -