Pierpaolo Pretelli e la mamma di Giulia Salemi si sono già incontrati ma non è andata bene (VIDEO) (Di martedì 26 gennaio 2021) Giulia Salemi e la richiesta alla madre Come tutti ben sanno Giulia Salemi è alla sua seconda partecipazione al Grande Fratello Vip. Rispetto al passato però, mamma Fariba quest'anno su espressa richiesta della figlia è stata lontana dai salotti televisivi e nel rilasciare interviste evitando di ostacolare il cammino dell'influencer italo-persiana. Due anni fa però, quando quest'ultima era nel cast della terza edizione del reality show di Canale 5, la donna era presente in quasi tutte le trasmissioni Mediaset, fra cui Pomeriggio Cinque dove praticamente era diventata un'opinionista di Barbara D'Urso. Quando Fariba non conosceva Pierpaolo Pretelli E proprio durante una puntata di Pomeriggio Cinque in onda nell'ottobre del 2018 la signora Fariba Tehrani ha incontrato a ...

