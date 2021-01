Pierluigi Battista passa all’HuffingtonPost | era editorialista del Corriere della Sera da 16 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) Dalall’Huffington post, dopo 16: è il percorso intrapreso da, che a via Solferino era. Sul quotidiano online, dal 15 febbraio, il giornalista firmerà la rubrica “Uscita di sicurezza”, ogni mattina alle 7:30 dal lunedì al venerdì. Il 18 gennaio, ad annunciare il suo ritiro dal Corera stato lo stessosu Facebook: “Qui cane Enzo – scriveva postando la foto del suo cane – sta cercando le parole per dirci che si, dal 31 gennaio non scriverò più per il. Dopo 16mi fa un po’ impressione e mi spiace, però non sparisco eh, il mondo è grande e vario. Qualcosa si chiude, qualcosa si apre”. L'articolo proviene da Il Fatto ...