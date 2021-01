Piano vaccini, dopo i ritardi cambia il calendario: quando verremo vaccinati (Di martedì 26 gennaio 2021) La campagna dei vaccini rallenta rispetto a quanto programmato nel Piano di dicembre: la somministrazione delle dosi slitta sia per gli over 80 che per il resto della popolazione. Jeff J Mitchell – Pool /Getty ImagesI ritardi delle consegne dei vaccini e le riduzioni delle dosi da parte di Pfizer e AstraZeneca segnano un pesante rallentamento della campagna di somministrazione del siero anti Covid rispetto alla tabella di marcia stabilita dal Piano di dicembre. Se inizialmente in Italia, nel primo trimestre 2021, sarebbero dovute arrivare oltre 28 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca, adesso ne saranno disponibili soltanto 15 milioni. Per quanto riguarda invece il siero prodotto da Pfizer-BioNTech, l’azienda biofarmaceutica prevedeva di inviare quasi 9 milioni di dosi nei primi 3 ... Leggi su ck12 (Di martedì 26 gennaio 2021) La campagna deirallenta rispetto a quanto programmato neldi dicembre: la somministrazione delle dosi slitta sia per gli over 80 che per il resto della popolazione. Jeff J Mitchell – Pool /Getty ImagesIdelle consegne deie le riduzioni delle dosi da parte di Pfizer e AstraZeneca segnano un pesante rallentamento della campagna di somministrazione del siero anti Covid rispetto alla tabella di marcia stabilita daldi dicembre. Se inizialmente in Italia, nel primo trimestre 2021, sarebbero dovute arrivare oltre 28 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca, adesso ne saranno disponibili soltanto 15 milioni. Per quanto riguarda invece il siero prodotto da Pfizer-BioNTech, l’azienda biofarmaceutica prevedeva di inviare quasi 9 milioni di dosi nei primi 3 ...

