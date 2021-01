Piano vaccini da aggiornare, nuove grane. "Astrazeneca poco efficace sugli over 65" (Di martedì 26 gennaio 2021) Dalla Germania: la copertura è solo dell'8%. E la maxi campagna in Italia slitta di due mesi, a Varese primo caso di variante brasiliana Leggi su quotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Dalla Germania: la copertura è solo dell'8%. E la maxi campagna in Italia slitta di due mesi, a Varese primo caso di variante brasiliana

Ultime Notizie dalla rete : Piano vaccini Piano vaccini, slitta anche l’arrivo dei 1.500 operatori sanitari tra medici e infermieri Il Sole 24 ORE Vaccini Covid, la denuncia Uil Pensionati: 'Ritardo penalizzante per gli anziani calabresi'

Ritardi nelle consegne e beghe legali, secondo UIL Pensionati il tempo è la chiave di successo per battere il Covid: "Non si può ritardare sui vaccini" ...

Covid, i vaccini dobbiamo produrli in Italia

In Francia, che sul tema della protezione nazionale non è mai stata seconda a nessuno, il piano si chiama France Relance: 720 milioni di euro per la rilocalizzazione e il potenziamento sul territorio ...

