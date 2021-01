Perugia, parla l’agente dell’ex Roma Rosi: “Escluso per il padel con la moglie? E’ esagerato. Quella promessa al presidente…” (Di martedì 26 gennaio 2021) Un’esclusione quantomeno singolare potrebbe portare alla conclusione dell’avventura di Aleandro Rosi con la maglia del Perugia.Un lungo passato in Serie A, con la maglia della Roma per il difensore, che è stato messo fuori rosa dal suo club per motivi disciplinari piuttosto "singolari", a causa di una partita a "padel" disputata con la moglie. Un provvedimento che non è davvero andato giù al ragazzo, ad oggi ancora capitano degli umbri. L'agente del calciatore, Flavio Coladarci, si è espresso sulla questione, tramite le colonne del quotidiano nazionale "Il Messaggero", sulle quali ha dichiarato quanto segue."L’esclusione arriva nel momento in cui Aleandro è stato messo sul mercato, spero per scelta tecnica, ma non capisco perché addurre motivazioni disciplinari. È stato Escluso perché ... Leggi su mediagol (Di martedì 26 gennaio 2021) Un’esclusione quantomeno singolare potrebbe portare alla conclusione dell’avventura di Aleandrocon la maglia del.Un lungo passato in Serie A, con la maglia dellaper il difensore, che è stato messo fuori rosa dal suo club per motivi disciplinari piuttosto "singolari", a causa di una partita a "" disputata con la. Un provvedimento che non è davvero andato giù al ragazzo, ad oggi ancora capitano degli umbri. L'agente del calciatore, Flavio Coladarci, si è espresso sulla questione, tramite le colonne del quotidiano nazionale "Il Messaggero", sulle quali ha dichiarato quanto segue."L’esclusione arriva nel momento in cui Aleandro è stato messo sul mercato, spero per scelta tecnica, ma non capisco perché addurre motivazioni disciplinari. È statoperché ...

