Perché dopo il blocco del Garante per la Privacy, TikTok è ancora attivo. E rischia di restarlo (Di martedì 26 gennaio 2021) dopo la morte della bimba di Palermo, il Garante per la Privacy ha disposto per TikTok «il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica». Una decisione inedita, anche Perché il collegamento tra la morte della bimba e TikTok è ancora da verificare. Secondo le prime ricostruzioni sembra infatti tutto sia nato dalla blackout challenge, una sfida in cui ci si avvicina al soffocamento per ottenere una sensazione di euforia. L’hashtag #blackoutchallenge esiste sul social, ma come abbiamo documentato ha tutt’altro significato. Allo stesso modo però esistono casi certificati di adolescenti morti a seguito di una pratica simile. Eppure il Garante ha dato una settimana di ... Leggi su open.online (Di martedì 26 gennaio 2021)la morte della bimba di Palermo, ilper laha disposto per«ilimmediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica». Una decisione inedita, ancheil collegamento tra la morte della bimba eda verificare. Secondo le prime ricostruzioni sembra infatti tutto sia nato dalla blackout challenge, una sfida in cui ci si avvicina al soffocamento per ottenere una sensazione di euforia. L’hashtag #blackoutchallenge esiste sul social, ma come abbiamo documentato ha tutt’altro significato. Allo stesso modo però esistono casi certificati di adolescenti morti a seguito di una pratica simile. Eppure ilha dato una settimana di ...

