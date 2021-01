Per don Bosco un giovane senza Scuola è una periferia (Di martedì 26 gennaio 2021) La missione pastorale che intraprese don Bosco fu anzitutto aiutare i giovani a scoprire la loro identità e la loro chiamata all’impegno nella vita concreta; in rapporto con Dio e con le altre persone, tutti possiamo conoscere progressivamente per chi siamo, chi siamo e che cosa dobbiamo fare. In questo cammino don Bosco si poneva come guida ad una buona vita culturale e ad una dignità lavorativa dei ragazzi, in vista della salvezza dell’anima e della felicità nel tempo e nell’eternità. Si comprende, allora, la grande importanza della Scuola e della Formazione Professionale,come luoghi presenti di cultura e di relazione reale, nell’azione educativa di don Bosco.Per don Bosco diventò prioritario dare ai giovani, oltre all’oratorio, anche la possibilità di una Scuola o di Laboratori, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 26 gennaio 2021) La missione pastorale che intraprese donfu anzitutto aiutare i giovani a scoprire la loro identità e la loro chiamata all’impegno nella vita concreta; in rapporto con Dio e con le altre persone, tutti possiamo conoscere progressivamente per chi siamo, chi siamo e che cosa dobbiamo fare. In questo cammino donsi poneva come guida ad una buona vita culturale e ad una dignità lavorativa dei ragazzi, in vista della salvezza dell’anima e della felicità nel tempo e nell’eternità. Si comprende, allora, la grande importanza dellae della Formazione Professionale,come luoghi presenti di cultura e di relazione reale, nell’azione educativa di don.Per dondiventò prioritario dare ai giovani, oltre all’oratorio, anche la possibilità di unao di Laboratori, ...

Ultime Notizie dalla rete : Per don Comunità in lacrime per Don Giuseppe: ucciso dal Covid il parroco dall'aria burbera e... Corriere Adriatico Allagata da settimane la strada dietro il Belvedere Puccini

Torre del lago. Perdita d’acqua o tombini che non reggono: fatto sta che nella parte terminale del Belvedere Puccini, nella frazione, l’allagamento sia perenne come già segnalato dal Tirreno a inizio ...

Il vescovo dà gli incarichi ai nuovi vicari

I più giovani, Casadio e Nicotra, si occuperanno di ragazzi, scuola e liturgia. Don Pascucci seguirà Caritas e famiglie, don Petrini l’economia ...

