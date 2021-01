Per Brand Finance Poste italiane è tra i 50 marchi più forti del mondo (Di martedì 26 gennaio 2021) Un vero e proprio balzo in avanti per Poste italiane che oggi si trova tra i cinquanta marchi più forti al mondo secondo la classifica stilata dal report annuale di Brand Finance, l’organismo di ricerca indipendente e leader mondiale nella valutazione della forza dei marchi aziendali. Nella graduatoria mondiale del 2021, infatti, il gruppo è passato dal 51esimo al 39esimo posto dei migliori trademark internazionali. IL REPORT DI Brand Finance Brand Finance, società di consulenza per la valutazione dell’impatto economico della marca che effettua anche ricerche di mercato su immagine e reputazione, conduce analisi finanziare e di marketing per supportare le imprese. Il suo report ... Leggi su formiche (Di martedì 26 gennaio 2021) Un vero e proprio balzo in avanti perche oggi si trova tra i cinquantapiùalsecondo la classifica stilata dal report annuale di, l’organismo di ricerca indipendente e leader mondiale nella valutazione della forza deiaziendali. Nella graduatoria mondiale del 2021, infatti, il gruppo è passato dal 51esimo al 39esimo posto dei migliori trademark internazionali. IL REPORT DI, società di consulenza per la valutazione dell’impatto economico della marca che effettua anche ricerche di mercato su immagine e reputazione, conduce analisi finanziare e di marketing per supportare le imprese. Il suo report ...

