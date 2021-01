Pensioni ultime notizie | Inps profondo rosso | allarme assegni?

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 26 gennaio 2021): l’è in, afferma il presidente del Civ (Consiglio di indirizzo e verifica) dell’Istituto, Guglielmo Loy. C’è un buco di circa 16 miliardi nel bilancio. In un’intervista a Repubblica, l’ex segretario confederale della Uil ha parlato di un disavanzo di 20 miliardi circa, di cui 15,7 generati dalla cassa integrazione Covid, che “è stata anticipata dall’attingendo ai suoi fondi”. Qual è il rischio? Che se il buco non viene ripianato, “quando si tornerà all’ordinario l’rischia di non avere le risorse per erogare le prestazioni”. Risorse che, rammenta Loy, “sono frutto di contributi di imprese e lavoratori”. Segui Termometro Politico su Google News...