Pensioni e Recovery Fund: torneremo alla legge Fornero? (Di martedì 26 gennaio 2021) Torniamo a parlare di Pensioni, un argomento sicuramente difficile da affrontare soprattutto nell'ultimo periodo quando il tema Pensioni è diventato un tema sempre più al centro di tensione e di discussione. In particolar modo, quello che gli italiani si chiedono è cosa accadrà dopo la naturale scadenza di Quota 100. Molti temono un ritorno alla legge Fornero: tuttavia sono state prese in considerazione diverse ipotesi riguardanti un possibile sistema previdenziale che possa prendere il posto di Quota 100. Facendo un riepilogo, tra le varie opzioni di cui si è sentito tanto parlare, c'è quella di Quota 102 che permette di andare in pensione a 64 anni di età (due in più rispetto quota 100) e 38 di contributi oppure Opzione donna, una misura che permette una maggiore agevolazione in favore delle donne ...

