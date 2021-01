Paura di votare, veti e compromessi al ribasso: così nacque il primo governo Paperino (Di martedì 26 gennaio 2021) E se provassimo con un Paperino uno, semmai seguito da un bis e poi da un ter? così, giusto per far non darla vinta ai sovranisti-populisti-votosubitisti. Già, che si mettessero l’anima in pace. Non è aria di urne. Ma chi volete che si metta a correre verso le elezioni con un Parlamento dimezzato nei suoi seggi (che errore, a ripensarci, quel “sì“) e con i 5stelle a rischio falcidia della propria rappresentanza? Nessuno, tranne Fratelli d’Italia e Conte, gli unici cui le urne spalancherebbero le porte del successo. Il guaio è che non decidono loro. Men che mai il premier, il cui pallottoliere si è inceppato sul più bello e i cui numeri sono solo potenziali. Una sorta di pagherò che chissà se mai andrà all’incasso. Il Paperino 1 non è un’eresia Ecco perché un Paperino uno è tutt’altro che un’eresia. Anzi, è il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) E se provassimo con ununo, semmai seguito da un bis e poi da un ter?, giusto per far non darla vinta ai sovranisti-populisti-votosubitisti. Già, che si mettessero l’anima in pace. Non è aria di urne. Ma chi volete che si metta a correre verso le elezioni con un Parlamento dimezzato nei suoi seggi (che errore, a ripensarci, quel “sì“) e con i 5stelle a rischio falcidia della propria rappresentanza? Nessuno, tranne Fratelli d’Italia e Conte, gli unici cui le urne spalancherebbero le porte del successo. Il guaio è che non decidono loro. Men che mai il premier, il cui pallottoliere si è inceppato sul più bello e i cui numeri sono solo potenziali. Una sorta di pagherò che chissà se mai andrà all’incasso. Il1 non è un’eresia Ecco perché ununo è tutt’altro che un’eresia. Anzi, è il ...

francesco050607 : @LucaBizzarri Paura adesso? 20 giorni fa questo governo l'ho prendevi per il culo... Eri sicuro che non si andasse… - FPalladini : @SuaPutinita e quali sono i principi o i motivi per votare a dx? la paura dei migranti la dittatura sanitaria prima il PIL - Frakurama : RT @sdraiatiXCivati: Noi problema opposto, sappiamo benissimo chi votare ma abbiamo paura per chi voteranno gli altri ? - sdraiatiXCivati : Noi problema opposto, sappiamo benissimo chi votare ma abbiamo paura per chi voteranno gli altri ? - RogerAthom : In questa nazione il problema maggiore non e quello del votare, ma che la gente capisca per chi votare. Votano per… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura votare Dai 5 Stelle al Pd: la paura del voto scatena il tutti contro tutti ilGiornale.it La crisi di governo in zoologia: Renzi scatena la competizione per accaparrarsi l’enorme preda

Probabilmente è bruciato per ritornare a governare, ma il suo ruolo, ora, è quello di far fuori chi ostacola quei disegni. La nostra storia, e anche quella degli altri viventi, è fatta di conflitti tr ...

Berlusconi “Pettegolezzi su Forza Italia, restiamo nel centrodestra”

ROMA (ITALPRESS) – Il centrodestra “è fatto di partiti diversi, autonomi nelle loro scelte ma finora è rimasto unito” e “non c’è ragione per non continuare così anche in futuro. Quanto a Forza Italia, ...

Probabilmente è bruciato per ritornare a governare, ma il suo ruolo, ora, è quello di far fuori chi ostacola quei disegni. La nostra storia, e anche quella degli altri viventi, è fatta di conflitti tr ...ROMA (ITALPRESS) – Il centrodestra “è fatto di partiti diversi, autonomi nelle loro scelte ma finora è rimasto unito” e “non c’è ragione per non continuare così anche in futuro. Quanto a Forza Italia, ...