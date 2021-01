Paura a Roma | prima fugge dall’Ospedale poi sale sul ponte e si spoglia | «Mi butto di sotto»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 gennaio 2021) Attimi concitati oggi nel primo pomeriggio ain zona Trastevere dove un uomo di 53 anni ha minacciato di buttarsi nel Tevere. La vicenda ha poi assunto un taglio ancor più particolare considerando che, poco, la persona era riuscita a fuggire da un ospedale dove si trovava in cura. Trastevere: minaccia di gettarsi nel fiume, salvato dalla Polizia Tutto è successo intorno alle 14.30 di oggi martedì 26 gennaio 2021. L’uomo, di nazionalità romena, ha raggiunto ilCestio che porta all’Isola Tiberina. Qui, in Via diQuattro Capi, è salito sul muretto e si èto nudo urlando e minacciando di farla finita. Soltanto la freddezza degli Agenti di Polizia intervenuti ha permesso di evitare il peggio. L’uomo è stato così tratto in salvo. Ad ogni modo ulteriori accertamenti sono ancora ...