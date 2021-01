Paura a Roma, appartamento divorato dalle fiamme: inquilini salvati dai vigili del fuoco (FOTO) (Di martedì 26 gennaio 2021) Nella giornata di oggi, 26 gennaio, intorno alle ore 17:30, la Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma è stata allertata a causa di un incendio in un appartamento. L’abitazione è situata al terzo piano di Via Lamporecchio 10, in zona Portuense. Sul posto sono intervenute le squadre 11A dell’Eur, e 7A di Ostiense, AB/9, Carro Teli e Capoturno Provinciale. Le Squadre, dopo essere giunte sul posto, hanno immediatamente portato in luogo sicuro più persone. Queste ultime sono state affidate al servizio sanitario per le cure del caso e fortunatamente nessuna di loro risulta essere in gravi condizioni. Ad ora si sta provvedendo al completo spegnimento delle fiamme nell’appartamento e all’evacuazione del fumo nei piani soprastanti. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 gennaio 2021) Nella giornata di oggi, 26 gennaio, intorno alle ore 17:30, la Sala Operativa del Comando deideldiè stata allertata a causa di un incendio in un. L’abitazione è situata al terzo piano di Via Lamporecchio 10, in zona Portuense. Sul posto sono intervenute le squadre 11A dell’Eur, e 7A di Ostiense, AB/9, Carro Teli e Capoturno Provinciale. Le Squadre, dopo essere giunte sul posto, hanno immediatamente portato in luogo sicuro più persone. Queste ultime sono state affidate al servizio sanitario per le cure del caso e fortunatamente nessuna di loro risulta essere in gravi condizioni. Ad ora si sta provvedendo al completo spegnimento dellenell’e all’evacuazione del fumo nei piani soprastanti. ...

CorriereCitta : Paura a Roma, appartamento divorato dalle fiamme: inquilini salvati dai vigili del fuoco (FOTO) - MeteoNonnaRoma : Stacca l'occhi da quer telefonino, a nonna! Tra 'n quarto d'ora c'è un #tramonto da paura! #roma - ClaraP50916469 : @LindaMeleo Ti potresti ricordare di via g. Pezzana? Per non dire tutta Roma. Ora che le elezioni a sindaco si avvi… - IISS_Roma : RT @NataStanca91: Per precauzione ma ha comunque dovuto aspettare 4 settimane per avere risposte certe. 4 settimane in cui è stata in ansia… - sportli26181512 : #Roma, quando Pellegrini scelse il Cammino di Santiago: 16 anni, una paura passata, la voglia di dire grazie: un sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Roma Roma, paura a Casalpalocco: 14enne scompare per ore, ritrovata in serata Il Messaggero Corri ragazzo corri | La fuga di Yoram Fridman e la storia vera dietro il film

ROMA – «Srulik, non c’è tempo ... ancora sentita perché chiunque vedrà il viaggio di Jurek non potrà non emozionarsi per lui. Avranno paura, saranno pieni di ammirazione per lui, soffriranno e ...

Covid Italia, bollettino 26 gennaio: 10.593 nuovi casi e 541 morti (+121)

Coronavirus Italia, il bollettino di martedì 26 gennaio. Sono 10.593 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (8.561 ieri), 541 i morti ...

ROMA – «Srulik, non c’è tempo ... ancora sentita perché chiunque vedrà il viaggio di Jurek non potrà non emozionarsi per lui. Avranno paura, saranno pieni di ammirazione per lui, soffriranno e ...Coronavirus Italia, il bollettino di martedì 26 gennaio. Sono 10.593 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (8.561 ieri), 541 i morti ...