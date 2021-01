Pau Torres Juventus, assalto al gioiello del Villareal: spunta la clausola (Di martedì 26 gennaio 2021) PAU Torres Juventus – La Juventus continua a lavorare al mercato in entrata. Ancora nessun colpo in questa sessione, se non qualche giovane talento da aggregare all’Under 23. Fabio Paratici però è sempre a caccia di futuri crack mondiali e l’ultimo arriva dalla Spagna. Il ds bianconero ha messo gli occhi sul difensore del futuro, il classe 97 spagnolo del Villareal, Pau Torres. Colpo dalle grandi prospettive future che però già nel presente è un fuoriclasse affermato. Il “sottomarino giallo” sta disputando una grande stagione anche grazie alle prestazioni del suo talento, ormai nel giro anche della nazionale iberica di Luis Enrique. Pau Torres Juventus, le conferme dei media Tante voci sull’assalto bianconero al centrale spagnolo. Pau ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 26 gennaio 2021) PAU– Lacontinua a lavorare al mercato in entrata. Ancora nessun colpo in questa sessione, se non qualche giovane talento da aggregare all’Under 23. Fabio Paratici però è sempre a caccia di futuri crack mondiali e l’ultimo arriva dalla Spagna. Il ds bianconero ha messo gli occhi sul difensore del futuro, il classe 97 spagnolo del, Pau. Colpo dalle grandi prospettive future che però già nel presente è un fuoriclasse affermato. Il “sottomarino giallo” sta disputando una grande stagione anche grazie alle prestazioni del suo talento, ormai nel giro anche della nazionale iberica di Luis Enrique. Pau, le conferme dei media Tante voci sull’bianconero al centrale spagnolo. Pau ...

calciomercatoit : ??#Juventus - per la difesa piace Pau #Torres del #Villarreal ??#CMITmercato - juve_passion20 : Chiellini verso il rinnovo con la Juventus per un altro anno (giugno 2022). Dunque, occhio al destino di Demiral, c… - Roxas_223 : @coglionazzoo Anche secondo me Pau Torres è uno dei tanti nomi fatti a caso, ma vediamo - giotroppotop : sto leggendo in tl di Pau Torres? se mi state prendendo in giro, ditemelo - giotroppotop : @AlbeFarted @chiellini e vogliono prendere Pau Torres? -