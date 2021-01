Pattinaggio | Carolina Kostner pensa al ritiro | “Tra alcuni mesi deciderò se continuare”

(Di martedì 26 gennaio 2021) “Quando, tra, concluderò la riabilitazione, dopo l’operazione all’anca,seo se ritirarmi”. Alla tv bolzanina Vb33 la pattinatrice azzurraha aperto ancora alla possibilità deldopo il grave infortunio per cui ha dovuto procedere con un’operazione all’anca. A pochi giorni dal suo 34esimo compleanno, uno dei sogni nel cassetto resta quello di diventare madre: “Quello della maternità è un sogno che prima o poi sarà coronato”. SportFace.

sportface2016 : #Pattinaggio, Carolina #Kostner pensa al ritiro - LanciaClub : Anna Cappellini e Luca Lanotte, freschi dominatori alle Universiadi di Torino, insieme con Carolina Kostner… -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio Carolina

Sportface.it

“Quando, tra alcuni mesi, concluderò la riabilitazione, dopo l’operazione all’anca, deciderò se continuare o se ritirarmi”. Alla tv bolzanina Vb33 la pattinatrice azzurra Carolina Kostner ha aperto an ..."Quando, tra alcuni mesi, concluderò la riabilitazione, dopo l'operazione all'anca, deciderò se continuare o se ritirarmi". Lo ha detto la pattinatrice Carolina Kostner in un'intervista rilasciata all ...