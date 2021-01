Paragone (ItalExit) a iNews24: “Renzi non ha agito da solo. Mattarella sia più garante del Parlamento” (Di martedì 26 gennaio 2021) Il senatore del gruppo Misto (ItalExit) ed ex M5s, Gianluigi Paragone, non fa sconti al governo uscente e ribadisce la sua posizione: “Nessun sostegno alla continuazione di queste politiche”. Molto duro sull’ipotesi di un “governissimo” o di un esecutivo tecnico, mentre sull’ipotesi di un altro premier dichiara: “Rimarrebbe il problema dell’appiattimento sull’Europa” Nonostante la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Il senatore del gruppo Misto () ed ex M5s, Gianluigi, non fa sconti al governo uscente e ribadisce la sua posizione: “Nessun sostegno alla continuazione di queste politiche”. Molto duro sull’ipotesi di un “governissimo” o di un esecutivo tecnico, mentre sull’ipotesi di un altro premier dichiara: “Rimarrebbe il problema dell’appiattimento sull’Europa” Nonostante la L'articolo proviene da Inews.it.

