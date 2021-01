Papu Gomez, addio Atalanta: “Sono triste e contento allo stesso tempo. Rifarei tutto ciò che ho fatto a Bergamo” (Di martedì 26 gennaio 2021) "Lasciare questo Paese dopo tanti anni, questa città. Direi che Sono triste e anche contento. Sto vivendo sensazioni strane". A parlare è Alejandro Papu Gomez che proprio in questi minuti sta lasciando Bergamo destinazione Siviglia, sua prossima squadra.Intercettato dai cronisti presenti in aeroporto, il fantasista argentino ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni.Atalanta, l'addio di Papu Gomezcaption id="attachment 1046515" align="alignnone" width="508" Gomez (getty images)/caption"Rifarei tutto quello che ho fatto dal primo giorno che ho fatto a Bergamo, abbiamo fatto la storia di questa società. ... Leggi su itasportpress (Di martedì 26 gennaio 2021) "Lasciare questo Paese dopo tanti anni, questa città. Direi chee anche. Sto vivendo sensazioni strane". A parlare è Alejandroche proprio in questi minuti sta lasciandodestinazione Siviglia, sua prossima squadra.Intercettato dai cronisti presenti in aeroporto, il fantasista argentino ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni., l'dicaption id="attachment 1046515" align="alignnone" width="508"(getty images)/caption"quello che hodal primo giorno che ho, abbiamola storia di questa società. ...

