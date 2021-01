"Papà fece capire agli italiani perché non è mai troppo tardi" - (Di martedì 26 gennaio 2021) Nino Materi La figlia ricorda il maestro che negli anni '60, grazie alla tv, insegnò a leggere e scrivere a un milione di analfabeti: "Ha avuto mille vite" Una frase che racchiude la voglia di apprendere di un intero Paese, «Imparare a leggere e scrive per conoscere tutto il resto dell'umanità». Firmato, «Alberto Manzi». Uomo dai mille interessi, di bella presenza e grande capacità di trasmettere il sapere. Una specie di centauro della divulgazione: metà Bruno Munari, metà Piero Angela. La didattica come gioco puntellato dalla curiosità che si fa parola. Professione, insegnante elementare. Ma la definizione è limitativa, come dare a Maradona la semplice qualifica di calciatore. Manzi è stato invece un raffinato pedagogo, spazzolando però questo ruolo da ogni biancore di polvere. È il 15 novembre 1960 quando il 36enne maestro Alberto Manzi inaugura il programma ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 26 gennaio 2021) Nino Materi La figlia ricorda il maestro che negli anni '60, grazie alla tv, insegnò a leggere e scrivere a un milione di analfabeti: "Ha avuto mille vite" Una frase che racchiude la voglia di apprendere di un intero Paese, «Imparare a leggere e scrive per conoscere tutto il resto dell'umanità». Firmato, «Alberto Manzi». Uomo dai mille interessi, di bella presenza e grande capacità di trasmettere il sapere. Una specie di centauro della divulgazione: metà Bruno Munari, metà Piero Angela. La didattica come gioco puntellato dalla curiosità che si fa parola. Professione, insegnante elementare. Ma la definizione è limitativa, come dare a Maradona la semplice qualifica di calciatore. Manzi è stato invece un raffinato pedagogo, spazzolando però questo ruolo da ogni biancore di polvere. È il 15 novembre 1960 quando il 36enne maestro Alberto Manzi inaugura il programma ...

giocarmon : ...nel 1849, all’ingresso del ponte. I quattro volti, secondo la leggenda rappresentano quelli degli architetti che… - retismagister : I peggiori aspetti secolari del cattolicesimo riproposti negli USA: alla Camera (e non soltanto idem) fanno con Tr… - TatinaRed : Fu chiesto al Regime nazista di avere pietà per gli ebrei romani. Il 16 ottobre 1943 Papa Pio XII invece fece una p… - WaltWhite2016 : Vero... Qualsiasi altra squadra avrebbe fatto ferro e fuoco. E invece loro si stanno dimostrando veri professionist… - HankAlighieri : Sta cosa che il Papa non celebra la messa perché ha la sciatica, mentre Giovanni Paolo II fece la via crucis due gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Papà fece “Ritorniamo a sognare”, e l’emozione unica del Papa che visita i nostri bambini in ospedale La Stampa