Paolo Rossi, la famiglia in udienza privata da Papa Francesco (Di martedì 26 gennaio 2021) La famiglia di Paolo Rossi è stata accolta in udienza privata da Papa Francesco A quasi due mesi dalla scomparsa di Paolo Rossi, la famiglia incontra Papa Francesco. I figli Alessandro, Maria Vittoria, Sofia Elena e la moglie Federica Cappelletti, sono stati ricevuti in udienza privata a San Marta dal Pontefice. Come racconta La Gazzetta dello Sport, con loro anche gli amici intimi di Pablito, che portavano avanti con lui progetti di beneficienza. Gli ospiti hanno donato a Papa Francesco un pallone in vetro, riproduzione di quello del Mondiale '82.

