Palermo saluta la bambina morta per asfissia, TikTok sotto accusa (Di martedì 26 gennaio 2021) Poche decine di metri separano via Schiavuzzo dalla chiesa di piazza Magione, a Palermo. Qui stamani centinaia di persone si sono ritrovate per portare il loro commosso saluto ad Antonella, la bambina di 10 anni morta per asfissia dopo essersi legata una cintura al collo la settimana scorsa nel bagno di casa in circostanze da chiarire. La Procura ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio contro ignoti e si valuta quanto dichiarato dai genitori che hanno riferito di una sfida sul social network "Tik Tok", popolare fra i giovanissimi.Il corteo funebre ha lasciato l'abitazione della piccola alle 11 e ha attraversato la strada nel cuore del quartiere Kalsa "addobbata" da centinaia di palloncini bianchi e rosa. Dietro alla bara bianca c'era tutto il quartiere, ma non solo, in lacrime al fianco dei genitori della ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 26 gennaio 2021) Poche decine di metri separano via Schiavuzzo dalla chiesa di piazza Magione, a. Qui stamani centinaia di persone si sono ritrovate per portare il loro commosso saluto ad Antonella, ladi 10 anniperdopo essersi legata una cintura al collo la settimana scorsa nel bagno di casa in circostanze da chiarire. La Procura ha aperto un'indagine per istigazione al suicidio contro ignoti e si valuta quanto dichiarato dai genitori che hanno riferito di una sfida sul social network "Tik Tok", popolare fra i giovanissimi.Il corteo funebre ha lasciato l'abitazione della piccola alle 11 e ha attraversato la strada nel cuore del quartiere Kalsa "addobbata" da centinaia di palloncini bianchi e rosa. Dietro alla bara bianca c'era tutto il quartiere, ma non solo, in lacrime al fianco dei genitori della ...

