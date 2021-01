Palermo: ragazza morta nel burrone, oggi udienza convalida fermo fidanzato (Di martedì 26 gennaio 2021) Palermo, 26 gen. (Adnkronos) - Si terrà oggi l'udienza di convalida del giovane Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni accusato di avere ucciso la fidanzata, Roberta Siragusa di 17 anni. La Procura di Termini Imerese (Palermo) ha emesso il provvedimento di fermo per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021), 26 gen. (Adnkronos) - Si terràl'didel giovane Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni accusato di avere ucciso la fidanzata, Roberta Siragusa di 17 anni. La Procura di Termini Imerese () ha emesso il provvedimento diper omicidio volontario e occultamento di cadavere.

