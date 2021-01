Palermo, muore per una sfida su TikTok: oggi funerali della piccola Antonella (Di martedì 26 gennaio 2021) commenta Ansa Si terranno oggi a Palermo, nel rione Kalsa, alle 11 i funerali di Antonella Sicomero, la bambina di 10 anni che giovedì scorso è morta stringendosi la cintura di un accappatoio al collo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 26 gennaio 2021) commenta Ansa Si terranno, nel rione Kalsa, alle 11 idiSicomero, la bambina di 10 anni che giovedì scorso è morta stringendosi la cintura di un accappatoio al collo ...

Si terranno oggi a Palermo, nel rione Kalsa, alle 11 i funerali di Antonella Sicomero, la bambina di 10 anni che giovedì scorso è morta stringendosi la cintura di un accappatoio al collo per una sfida ...

L'omicidio di Roberta, il parroco di Caccamo: "Di amore non si muore"

Don Domenico lo ha anche scritto nel suo profilo Facebook: “Caccamo si è svegliata con una brutta e triste notizia. Don Domenico Bartolone è il parroco della chiesa Santissima Annunziata a Caccamo. Do ...

