Palermo, Il nuovo clan dello Zen tra violenza, pizzo e Covid-19 (Di martedì 26 gennaio 2021) 16 persone sono state arrestate per mafia a Palermo. Disarticolato il nuovo clan dello Zen comandato dal boss Giuseppe Cusimano. Questi avrebbe cerato di creare un sistema distribuzione alimentare durante il lockdown nel suo territorio. Scoperta un'intensa attività estorsiva ed armi per fare la guerra ai dissidenti poi fermata dalle forze dell'ordine. La mafia dello Zen e il Covid-19 L'operazione Bivio dei Carabinieri ha portato alla luce l'attività del nuova famiglia mafiosa dello Zen-Pallavicino. 16 persone, tra cui il boss dello Zen Giuseppe Cusimano, sono state arrestate per ordine della procura di Palermo. Le accuse di cui dovranno rispondere sono di associazione per delinquere di tipo mafioso, tentato omicidio, estorsioni ...

