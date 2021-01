Palermo, i rosanero subito in campo in vista del Potenza: Odjer sta meglio, Marconi e Almici… (Di martedì 26 gennaio 2021) Cinque giorni e sarà Potenza-Palermo.Dopo il pareggio casalingo maturato contro il Teramo, gli uomini di Roberto Boscaglia sono tornati immediatamente in campo. Nella giornata di ieri, il Palermo ha iniziato la marcia di avvicinamento alla sfida in programma sabato alle ore 12.30: una seduta mattutina per la compagine rosanero al "Pasqualino" di Carini, "nel tentativo di dare una scossa ad un gruppo reduce da un inizio d’anno non esaltante", scrive l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia'.Il tecnico gelese e il suo staff anche per la prossima trasferta dovranno fare a meno di Almici, che ha iniziato ad intensificare la riatletizzazione: l'esperto esterno destro dovrebbe tornare in campo entro la fine di febbraio. Potrebbe restare fuori anche Marconi, pure lui ... Leggi su mediagol (Di martedì 26 gennaio 2021) Cinque giorni e sarà.Dopo il pareggio casalingo maturato contro il Teramo, gli uomini di Roberto Boscaglia sono tornati immediatamente in. Nella giornata di ieri, ilha iniziato la marcia di avvicinamento alla sfida in programma sabato alle ore 12.30: una seduta mattutina per la compagineal "Pasqualino" di Carini, "nel tentativo di dare una scossa ad un gruppo reduce da un inizio d’anno non esaltante", scrive l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia'.Il tecnico gelese e il suo staff anche per la prossima trasferta dovranno fare a meno di Almici, che ha iniziato ad intensificare la riatletizzazione: l'esperto esterno destro dovrebbe tornare inentro la fine di febbraio. Potrebbe restare fuori anche, pure lui ...

