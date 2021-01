Palermo: bimba morta per sfida su Tik tok, palloncini bianchi al suo funerale (Di martedì 26 gennaio 2021) Palermo, 26 gen. (Adnkronos) - palloncini bianchi, un lungo applauso e tante lacrime per salutare la piccola Antonella, la bimba di 10 anni morta a Palermo per asfissia durante una sfida su Tik Tok. Si sono tenuti oggi a Palermo, nella chiesa della Magione, i funerali della piccola. Decine di persone hanno partecipato al corteo che ha attraversato le vie del quartiere nei pressi della stazione centrale. Ad officiare la messa l'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021), 26 gen. (Adnkronos) -, un lungo applauso e tante lacrime per salutare la piccola Antonella, ladi 10 anniper asfissia durante unasu Tik Tok. Si sono tenuti oggi a, nella chiesa della Magione, i funerali della piccola. Decine di persone hanno partecipato al corteo che ha attraversato le vie del quartiere nei pressi della stazione centrale. Ad officiare la messa l'arcivescovo di, monsignor Corrado Lorefice.

