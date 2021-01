“Ora basta”. GF Vip, guai in vista per Tommaso Zorzi e Giulia Salemi: è successo tutto dopo la puntata. Si parla di avvocati (Di martedì 26 gennaio 2021) dopo ogni puntata del ‘Grande Fratello Vip’, fuoriescono sempre situazioni borderline. Rosalinda Cannavò è ad esempio scoppiata in lacrime, visto che l’incontro con il fidanzato Giuliano Condorelli è stato molto forte dal punto di vista emotivo. Maria Teresa Ruta ha fatto riferimento a Pierpaolo Pretelli, rivelando a Tommaso Zorzi che il fidanzato di Giulia Salemi ha messo in pratica un atteggiamento da stratega. Ha preferito scegliere infatti Andrea Zenga come possibile finalista. La scelta di escludere Zorzi sarebbe stata fatta per timore di essere battuto al televoto. Ma l’influencer di 25 anni ha avuto un grosso battibecco con la Salemi. Lui ritiene che sia stata colpa dell’italo-persiana, se non è riuscito ad ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 gennaio 2021)ognidel ‘Grande Fratello Vip’, fuoriescono sempre situazioni borderline. Rosalinda Cannavò è ad esempio scoppiata in lacrime, visto che l’incontro con il fidanzatono Condorelli è stato molto forte dal punto diemotivo. Maria Teresa Ruta ha fatto riferimento a Pierpaolo Pretelli, rivelando ache il fidanzato diha messo in pratica un atteggiamento da stratega. Ha preferito scegliere infatti Andrea Zenga come possibile finalista. La scelta di escluderesarebbe stata fatta per timore di essere battuto al televoto. Ma l’influencer di 25 anni ha avuto un grosso battibecco con la. Lui ritiene che sia stata colpa dell’italo-persiana, se non è riuscito ad ...

