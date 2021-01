Opzione donna 2021 | nuovi requisiti | scadenze | beneficiarie | domande Inps

Leggi su leggioggi

(Di martedì 26 gennaio 2021) Prorogata, anche per il, l’. L’operatività del meccanismo di pensionamento, rivolto alle sole donne sia autonome che dipendenti, terminava il 31 dicembre 2020. Quindi, affinché le donne potessero continuare a collocarsi a riposo con l’, era necessario un intervento legislativo da parte del Governo che prorogasse la misura. L’intervento è giunto attraverso la Legge di Bilancio(L. n. 178/2020). Infatti, all’art. 1, co. 336 è stata disposta la proroga dell’anche per quest’anno. Quindi, possono accedere alla predetta misura le lavoratrici, del settore pubblico e privato, dipendenti o autonome, che entro il 31 dicembre 2020 compiono 58 anni (59 anni se autonome) in presenza di almeno 35 anni di ...