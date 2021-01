Operato d’urgenza per problemi cardiaci a cinque mesi, salvato dai medici del “Giovanni XXIII” di Bari Riccardo, bimbo di Ceglie Messapica (Di martedì 26 gennaio 2021) Marenza e Cosimo, genitori di Riccardo, ci tenga fare dei ringraziamenti. Ai medici, agli infermieri, agli ausiliari. A chiunque abbia dato il suo apporto per salvare la vita del loro bimbo di cinque mesi, che oggi è uscito dalla terapia intensiva. Ecco, dunque, ricostruzione della vicenda e nomi, secondo il resoconto della famiglia del neonato. A segnalare, il 21 gennaio, problemi al cuore di Riccardo era stato il pediatra Tommaso Altavilla, di Ceglie Messapica, il paese della famiglia. Due giorni dopo, lo specialista professor Enrico Rosati, di Brindisi, ha ravvisato l’urgenza di un intervento. L’operazione è stata effettuata il giorno stesso, all’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di ... Leggi su noinotizie (Di martedì 26 gennaio 2021) Marenza e Cosimo, genitori di, ci tenga fare dei ringraziamenti. Ai, agli infermieri, agli ausiliari. A chiunque abbia dato il suo apporto per salvare la vita del lorodi, che oggi è uscito dalla terapia intensiva. Ecco, dunque, ricostruzione della vicenda e nomi, secondo il resoconto della famiglia del neonato. A segnalare, il 21 gennaio,al cuore diera stato il pediatra Tommaso Altavilla, di, il paese della famiglia. Due giorni dopo, lo specialista professor Enrico Rosati, di Brindisi, ha ravvisato l’urgenza di un intervento. L’operazione è stata effettuata il giorno stesso, all’ospedale pediatrico “” di ...

