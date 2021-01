Olivia Wilde «blinda» Instagram (anche per Harry Styles) (Di martedì 26 gennaio 2021) Troppo rumore e soprattutto troppi commenti colmi di odio: Olivia Wilde non ci sta, ed è già corsa ai ripari. Dopo le foto con Harry Styles mano nella mano a Santa Barbara, e poi al matrimonio del manager del cantante Jeffrey Azoff, gli occhi del mondo sono puntati su di lei e, se per ora non riesce a tenere a bada i paparazzi, l’attrice ha deciso di bloccare (almeno) gli utenti agguerriti sui social: ha limitato i commenti sul suo profilo Instagram. Leggi su vanityfair (Di martedì 26 gennaio 2021) Troppo rumore e soprattutto troppi commenti colmi di odio: Olivia Wilde non ci sta, ed è già corsa ai ripari. Dopo le foto con Harry Styles mano nella mano a Santa Barbara, e poi al matrimonio del manager del cantante Jeffrey Azoff, gli occhi del mondo sono puntati su di lei e, se per ora non riesce a tenere a bada i paparazzi, l’attrice ha deciso di bloccare (almeno) gli utenti agguerriti sui social: ha limitato i commenti sul suo profilo Instagram.

