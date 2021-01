Olimpiadi, l’Italia è dentro. Il governo firma il decreto. Rampelli: “Era ora. Giù le mani dallo sport” (Di martedì 26 gennaio 2021) Evitata, ai tempi supplementari, la vergogna che l’Italia rimanesse fuori dalle prossime Olimpiadi. Il Consiglio dei ministri ha approvato in tutta fretta il ‘decreto Cio’ che restituisce al Coni l’autonomia sulla materia. Che la follia grillina aveva sottratto al Comitato olimpico nazionale. Olimpiadi, il governo firma all’ultimo il decreto Con rara faccia tosta il ministro dello sport Spadafora commenta soddisfatto. “Ora l’ultima parola spetta al Parlamento in sede di conversione. Per la lunga e gloriosa storia sportiva e democratica del nostro Paese era improbabile che l’Italia venisse così duramente sanzionata”. Tra i primi a commentare Giovanni Malagò, presidente del Comitato olimpico nazionale. Che ha subito ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) Evitata, ai tempi supplementari, la vergogna cherimanesse fuori dalle prossime. Il Consiglio dei ministri ha approvato in tutta fretta il ‘Cio’ che restituisce al Coni l’autonomia sulla materia. Che la follia grillina aveva sottratto al Comitato olimpico nazionale., ilall’ultimo ilCon rara faccia tosta il ministro delloSpadafora commenta soddisfatto. “Ora l’ultima parola spetta al Parlamento in sede di conversione. Per la lunga e gloriosa storiaiva e democratica del nostro Paese era improbabile chevenisse così duramente sanzionata”. Tra i primi a commentare Giovanni Malagò, presidente del Comitato olimpico nazionale. Che ha subito ...

FBiasin : 'Il Cio sanzionerà l’Italia. Gli azzurri non potranno prendere parte con la loro bandiera alle #Olimpiadi' (Repubbl… - DantiNicola : Grazie alla riforma dello sport Salvini-Spadafora che ha cancellato l'indipendenza del #CONI dalla politica, l'Ital… - matteosalvinimi : L’Italia che, grazie alla battaglia vinta dalla Lega contro i SignorNo, ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026, n… - albina_doliana : RT @GiorgiaMeloni: Italia rischia esclusione da Olimpiadi, le imprese sono in ginocchio, l'UE bacchetta l'Italia per i ritardi sul Recovery… - romanoziroldo : RT @GiorgiaMeloni: Italia rischia esclusione da Olimpiadi, le imprese sono in ginocchio, l'UE bacchetta l'Italia per i ritardi sul Recovery… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi l’Italia SNAI – Serie A: Milan a rischio in quota vince l'Atalanta Fortune Italia