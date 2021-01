Olimpiadi, il Governo approva il 'Decreto Cio': salvi inno e bandiera (Di martedì 26 gennaio 2021) I dettagli dell accordo Giochi Olimpici Malagò: 'Sanzione CIO evitabile ma situazione è drammatica' 17 ORE FA Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport , l'accordo è stato raggiunto con la ... Leggi su eurosport (Di martedì 26 gennaio 2021) I dettagli dell accordo Giochi Olimpici Malagò: 'Sanzione CIO evitabile ma situazione è drammatica' 17 ORE FA Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport , l'accordo è stato raggiunto con la ...

DantiNicola : Grazie alla riforma dello sport Salvini-Spadafora che ha cancellato l'indipendenza del #CONI dalla politica, l'Ital… - gennaromigliore : A causa di una violazione della carta olimpica commessa durante il Conte I nella riforma Salvini-Spadafora che nega… - AleAntinelli : 24 ore di tempo per evitare la vergogna. 24 ore per spedire al #Cio un decreto che rimetta in piedi l’autonomia del… - CittadinaJ : RT @PoliticaPerJedi: Come si fa a ritenere 'imprescindibile' uno che con un governo mette in mutande l'Italia alle Olimpiadi e con un altro… - SoloCristy : RT @PoliticaPerJedi: Come si fa a ritenere 'imprescindibile' uno che con un governo mette in mutande l'Italia alle Olimpiadi e con un altro… -