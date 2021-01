Olimpiadi 2021, la Florida si propone per sostituire Tokyo: “C’è ancora tempo, venite da noi” (Di martedì 26 gennaio 2021) Le Olimpiadi si dovrebbero disputare a Tokyo dal 23 luglio all’8 agosto, ma il condizionale è d’obbligo visto che l’emergenza sanitaria continua ad attanagliare l’intero Pianeta. La pandemia ha già costretto al rinvio dei Giochi di dodici mesi e negli ultimi giorni si era anche vociferato di un passo indietro degli organizzatori, tanto che il The Times parlò di un’imminente cancellazione, prontamente smentita dal CIO. Si sta facendo di tutto per tenere in vita la rassegna a cinque cerchi e mandarla regolarmente in scena durante l’estate, ma la situazione è complessa e Tokyo è indubbiamente in difficoltà. Ecco allora che la Florida si è proposta come alternativa alla capitale del Giappone per organizzare le Olimpiadi. Lo stato americano ha già inviato una lettera formale al CIO, incoraggiandolo a ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) Lesi dovrebbero disputare adal 23 luglio all’8 agosto, ma il condizionale è d’obbligo visto che l’emergenza sanitaria continua ad attanagliare l’intero Pianeta. La pandemia ha già costretto al rinvio dei Giochi di dodici mesi e negli ultimi giorni si era anche vociferato di un passo indietro degli organizzatori, tanto che il The Times parlò di un’imminente cancellazione, prontamente smentita dal CIO. Si sta facendo di tutto per tenere in vita la rassegna a cinque cerchi e mandarla regolarmente in scena durante l’estate, ma la situazione è complessa eè indubbiamente in difficoltà. Ecco allora che lasi è proposta come alternativa alla capitale del Giappone per organizzare le. Lo stato americano ha già inviato una lettera formale al CIO, incoraggiandolo a ...

