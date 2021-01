Olimpiadi 2021: ecco perché l’Italia rischia l’esclusione (Di martedì 26 gennaio 2021) Olimpiadi 2021, l’Italia rischia l’esclusione. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, chiede l’intervento del Governo (Photo by: Getty Images/Getty Images North America) Photo IllustrationTra 24 ore si comprenderà con precisione se l’Italia potrà partecipare alle Olimpiadi 2021. Infatti, nella giornata di domani, si terrà la riunione dell’Esecutivo del Comitato olimpico internazionale che dovrà decidere su quanto emanato dal Cio. l’Italia è “accusata” di mancato rispetto della carta olimpica per quanto concerne l’autonomia del Coni. Se l’Italia non verrà ”salvata”, lo sport azzurro non potrà partecipare ai giochi di Tokyo 2021. Ti potrebbe interessare ... Leggi su ck12 (Di martedì 26 gennaio 2021). Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, chiede l’intervento del Governo (Photo by: Getty Images/Getty Images North America) Photo IllustrationTra 24 ore si comprenderà con precisione sepotrà partecipare alle. Infatti, nella giornata di domani, si terrà la riunione dell’Esecutivo del Comitato olimpico internazionale che dovrà decidere su quanto emanato dal Cio.è “accusata” di mancato rispetto della carta olimpica per quanto concerne l’autonomia del Coni. Senon verrà ”salvata”, lo sport azzurro non potrà partecipare ai giochi di Tokyo. Ti potrebbe interessare ...

