Olimpiadi 2020, la Florida si propone come possibile alternativa a Tokyo (Di martedì 26 gennaio 2021) Lo stato americano della Florida ha scritto una lettera al Comitato olimpico internazionale per offrirsi come sede alternativa nel caso i giapponesi rinunciassero a causa della situazione Covid. La Florida ha consentito lo sport durante la pandemia, perfino con la presenza del pubblico. “C’e’ ancora tempo per inviare un team in Florida a incontrare funzionari statali e locali per lo svolgimento dei Giochi” scrive lo Chief Financial Officer del ‘Sunshine State’ Jimmy Patronis. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Lo stato americano dellaha scritto una lettera al Comitato olimpico internazionale per offrirsisedenel caso i giapponesi rinunciassero a causa della situazione Covid. Laha consentito lo sport durante la pandemia, perfino con la presenza del pubblico. “C’e’ ancora tempo per inviare un team ina incontrare funzionari statali e locali per lo svolgimento dei Giochi” scrive lo Chief Financial Officer del ‘Sunshine State’ Jimmy Patronis. SportFace.

Eurosport_IT : 'Se non restituite l’autonomia al CONI, a Tokyo non avrete simboli nazionali' ??????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020… - ematr_86 : @Agenzia_Ansa Malagò è Presidente del CONI, membro del CIO, diventerà Presidente del CIO e darà le Olimpiadi a Roma… - ematr_86 : @RaiNews Malagò è Presidente del CONI, membro del CIO, diventerà Presidente del CIO e darà le Olimpiadi a Roma nel… - RaiSport : La #Florida si propone come sede alternativa per #Giochi Partita la lettera al #Cio per trasferire l'#Olimpiade est… - sportface2016 : #Olimpiadi, la #Florida si propone come possibile alternativa a #Tokyo -