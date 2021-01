Olimpia Milano-Olympiacos oggi: orario, tv, programma, streaming Eurolega basket (Di martedì 26 gennaio 2021) oggi, martedì 26 gennaio, al “Mediolanum Forum” di Assago andrà in scena il match tra Olimpia Milano e Olympiacos, valido per la ventiduesima giornata dell’Eurolega 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. Gennaio magico finora per l’Olimpia Milano, che nella massima competizione continentale proviene da quattro vittorie consecutive (in casa contro Bayern Monaco e Valencia, in trasferta contro Alba Berlino e Real Madrid): un poker che ha regalato agli uomini di Ettore Messina il quarto posto in classifica con il record di 13-7. L’appuntamento di stasera si prefigura quindi come un’occasione per continuare a ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021), martedì 26 gennaio, al “Mediolanum Forum” di Assago andrà in scena il match tra, valido per la ventiduesima giornata dell’2020-2021 di. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e. Gennaio magico finora per l’, che nella massima competizione continentale proviene da quattro vittorie consecutive (in casa contro Bayern Monaco e Valencia, in trasferta contro Alba Berlino e Real Madrid): un poker che ha regalato agli uomini di Ettore Messina il quarto posto in classifica con il record di 13-7. L’appuntamento di stasera si prefigura quindi come un’occasione per continuare a ...

