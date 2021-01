Olimpia Milano-Olympiacos: data, orario, tv e diretta streaming basket Eurolega 2020/2021 (Di martedì 26 gennaio 2021) Al Mediolanum Forum l’AX Armani Exchange Milano scende in campo contro l’Olympiacos nella 22° giornata di Eurolega. Con un bilancio di 13-7, i biancorossi sono attualmente al quarto posto nella regular season della massima competizione europea che da quando ha introdotto la nuova formula non li ha mai visti nei playoff. Martedì 26 gennaio alle ore 20.45 inizierà la sfida che sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 ed in live streaming su Eurosport Player. SEGUI IN diretta Olimpia Milano-Olympiacos SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Al Mediolanum Forum l’AX Armani Exchangescende in campo contro l’nella 22° giornata di. Con un bilancio di 13-7, i biancorossi sono attualmente al quarto posto nella regular season della massima competizione europea che da quando ha introdotto la nuova formula non li ha mai visti nei playoff. Martedì 26 gennaio alle ore 20.45 inizierà la sfida che sarà trasmessa intv su Eurosport 2 ed in livesu Eurosport Player. SEGUI INSportFace.

