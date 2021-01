Olanda in rivolta contro il coprifuoco: terzo giorno di proteste, centinaia di arresti. Il Governo: 'Violenza criminale' (Di martedì 26 gennaio 2021) Da tre giorni è caos in Olanda dopo l'imposizione del coprifuoco e ad altre misure restrittive per far fronte alla diffusione del . Domenica e ieri ci sono stati scontri tra i manifestanti e le forze ... Leggi su leggo (Di martedì 26 gennaio 2021) Da tre giorni è caos indopo l'imposizione dele ad altre misure restrittive per far fronte alla diffusione del . Domenica e ieri ci sono stati scontri tra i manifestanti e le forze ...

Mariann84321559 : RT @Adri19510: Guerra civile in Olanda: centinaia arresti, la rivolta anti-lockdown non si ferma - IviaZingale : RT @RadioSavana: Olanda, primo giorno di lockdown, popolazione in rivolta contro dittatura sanitaria. - lilith975 : RT @Adri19510: Guerra civile in Olanda: centinaia arresti, la rivolta anti-lockdown non si ferma - 1GROSSI : Guerra civile in Olanda: centinaia arresti, la rivolta anti-lockdown non si ferma - Amarelo_Gohan : RT @RadioSavana: Olanda, primo giorno di lockdown, popolazione in rivolta contro dittatura sanitaria. -