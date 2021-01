Olanda, 180 arresti alle proteste contro il coprifuoco: vetrine distrutte e negozi saccheggiati (Di martedì 26 gennaio 2021) È esplosa la rabbia in Olanda, dove lo scorso 21 gennaio il parlamento ha approvato un coprifuoco dalle 21 alle 4,30, il primo dalla Seconda Guerra Mondiale, per arginare la diffusione dei contagi da Covid-19 nel Paese. Per la seconda notte di fila si sono tenute proteste sfociate in violenti scontri tra la polizia e i manifestanti ad Amsterdam e Rotterdam. Nel corso dell’ultima notte sono state arrestate 180 persone. Le vetrine dei negozi sono state distrutte e le loro merci saccheggiate, come riporta il quotidiano belga Le Soir. La polizia in tenuta antisommossa si è scontrata con gruppi di manifestanti nella città portuale di Rotterdam, dove hanno usato un cannone ad acqua, così come nella piccola città meridionale di Geleen vicino a Maastricht, ... Leggi su tpi (Di martedì 26 gennaio 2021) È esplosa la rabbia in, dove lo scorso 21 gennaio il parlamento ha approvato un214,30, il primo dalla Seconda Guerra Mondiale, per arginare la diffusione dei contagi da Covid-19 nel Paese. Per la seconda notte di fila si sono tenutesfociate in violenti scontri tra la polizia e i manifestanti ad Amsterdam e Rotterdam. Nel corso dell’ultima notte sono state arrestate 180 persone. Ledeisono statee le loro merci saccheggiate, come riporta il quotidiano belga Le Soir. La polizia in tenuta antisommossa si è scontrata con gruppi di manifestanti nella città portuale di Rotterdam, dove hanno usato un cannone ad acqua, così come nella piccola città meridionale di Geleen vicino a Maastricht, ...

