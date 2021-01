Ok al decreto per autonomia del Coni: salvi il tricolore e l’inno alle Olimpiadi di Tokyo (Di martedì 26 gennaio 2021) Governo approva decreto per l’autonomia del Coni: scongiurate le sanzioni del Cio (che avrebbero vietato all’Italia l’utilizzo del tricolore e dell’inno di Mameli alle prossime Olimpiadi). Federica Pellegrini: “Non levateci mai il tricolore dal petto”. Prima delle dimissioni del premier Giuseppe Conte, c’era stato un importante Consiglio dei Ministri, nel corso del quale è stato Leggi su 2anews (Di martedì 26 gennaio 2021) Governo approvaper l’del: scongiurate le sanzioni del Cio (che avrebbero vietato all’Italia l’utilizzo dele deldi Mameliprossime). Federica Pellegrini: “Non levateci mai ildal petto”. Prima delle dimissioni del premier Giuseppe Conte, c’era stato un importante Consiglio dei Ministri, nel corso del quale è stato

AleAntinelli : 24 ore di tempo per evitare la vergogna. 24 ore per spedire al #Cio un decreto che rimetta in piedi l’autonomia del… - marcodimaio : L’Italia rischia di rimanere fuori dalle #Olimpiadi per mancanza di un decreto che ci adegui ai parametri dello spo… - matteograndi : Malagò ha chiesto il decreto per salvare l’autonomia del CONI, inascoltato, per 2 anni. Poi arriva la rivolta socia… - zengalorenzo : RT @matteograndi: Malagò ha chiesto il decreto per salvare l’autonomia del CONI, inascoltato, per 2 anni. Poi arriva la rivolta social e co… - Virus1979C : Il testo sembra così aprire anche alla possibilità che il governo nel disbrigo degli affari correnti possa varare i… -