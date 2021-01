Officine CTS | nel 2020 acquistati 160 milioni di euro di NPL

Leggi su quifinanza

(Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) –CST, servicer specializzato nella gestione di crediti performing e non performing, ha acquistato NPL per oltre 160didurante ile gestito oltre 200didi fatture commerciali. La società controllata del fondo Cerberus e guidata da Roberto Nicastro ha quindi chiuso ilin positivo, non risentendo della crisi covid. “Ilè stato un anno molto intenso da tanti punti di vista – ha dichiarato il direttore commerciale Paolo Gesa – abbiamo acquistato attraverso veicoli di cartolarizzazione portafogli di crediti NPL per oltre 160, composti principalmente da crediti verso pubbliche amministrazioni, procedure concorsuali e altri crediti commerciali. I nostri veicoli fintech ...