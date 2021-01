Obiettivi fotografici | conviene usare gli adattatori?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 26 gennaio 2021) Gliper, comunemente noti come anelli, hanno la funzione di consentire il montaggio delle ottiche su fotocamere di marche diverse; questi accessori permettono agli appassionati di fotografia che si ritrovano per le mani dei vecchi, magari mutuati da fotocamere datate dotate di un innesto incompatibile con la propria, di “adattare” appunto l’ottica alla fotocamera nuova. Tanto per fare un esempio pratico, con il giusto anello adattatore diventa possibile montare un obiettivo Canon su una fotocamera Nikon, o viceversa, oppure adattare a una fotocamera mirrorless un obiettivo originariamente progettato per una fotocamera reflex. L’uso dell’anello adattatore può offrire molti vantaggi però genera anche diverse problematiche; soprattutto a beneficio dei fotoamatori principianti, ...