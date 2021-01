O il premier cambia registro o la politica cambierà il premier. Scrive Follini (Di martedì 26 gennaio 2021) Ora che si è aperta – tardi e male – la crisi di governo nessuno può dire come se ne uscirà. Infatti, la situazione è sfuggita di mano ad ognuno dei registi che pensavano di condurre le cose da qualche parte, e dunque ogni previsione somiglia o a un vaniloquio o a un atto di supponenza. Eviterei l’uno e l’altro, per quanto possibile. Il fatto è che con le dimissioni di Conte, date appunto tardi e male, siamo entrati nella terra di nessuno della politica. Quel luogo cioè da cui nessuno vien fuori dicendo e facendo le cose del giorno prima, e però da cui quasi nessuno al momento ha idea di come si possa uscire. Infatti ognuna delle soluzioni in campo appare minoritaria, nei numeri e nello spirito. Non c’è l’unità nazionale, perché non la si è mai seriamente coltivata. Non c’è una nuova maggioranza perché nessuno dei vagabondi a cui ci si è rivolti in tutti questi giorni ... Leggi su formiche (Di martedì 26 gennaio 2021) Ora che si è aperta – tardi e male – la crisi di governo nessuno può dire come se ne uscirà. Infatti, la situazione è sfuggita di mano ad ognuno dei registi che pensavano di condurre le cose da qualche parte, e dunque ogni previsione somiglia o a un vaniloquio o a un atto di supponenza. Eviterei l’uno e l’altro, per quanto possibile. Il fatto è che con le dimissioni di Conte, date appunto tardi e male, siamo entrati nella terra di nessuno della. Quel luogo cioè da cui nessuno vien fuori dicendo e facendo le cose del giorno prima, e però da cui quasi nessuno al momento ha idea di come si possa uscire. Infatti ognuna delle soluzioni in campo appare minoritaria, nei numeri e nello spirito. Non c’è l’unità nazionale, perché non la si è mai seriamente coltivata. Non c’è una nuova maggioranza perché nessuno dei vagabondi a cui ci si è rivolti in tutti questi giorni ...

