Nuovo Regolamento per l’accesso agli impieghi presso la Provincia di Caserta (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Si è reso necessario predisporre questo Nuovo Regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’Ente – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca – perché l’impianto di quello precedente, che risaliva al 2002, non era più rispondente al dettato delle nuove norme ed allo spirito del Legislatore, relativamente alla gestione dei concorsi pubblici. Procederemo a indire prossimi concorsi, perché abbiamo necessità di personale, in particolare quello tecnico – ha concluso Magliocca. In questi ultimi tempi, infatti, vi sono stati molti pensionamenti e ciò ha reso difficoltoso l’adempimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, specialmente per gli Uffici ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Si è reso necessario predisporre questoperl’Ente – ha dichiarato il Presidente delladi, Giorgio Mocca – perché l’impianto di quello precedente, che risaliva al 2002, non era più rispondente al dettato delle nuove norme ed allo spirito del Legislatore, relativamente alla gestione dei concorsi pubblici. Procederemo a indire prossimi concorsi, perché abbiamo necessità di personale, in particolare quello tecnico – ha concluso Mocca. In questi ultimi tempi, infatti, vi sono stati molti pensionamenti e ciò ha reso difficoltoso l’adempimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, specialmente per gli Uffici ...

ComuneMI : Da oggi, #19gennaio, è in vigore il nuovo “Regolamento per la qualità dell’aria”. Previsto divieto fumo nelle aree… - larampait : Nuovo #Regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’Ente Provincia di #Caserta - lele_Bertea : RT @leren7: Buongiorno a tutti. Informo che sta per uscire il nuovo contest edito dalla Scarenz editore. Hai una bella storia, tratta da un… - ProfCampagna : RT @leren7: Buongiorno a tutti. Informo che sta per uscire il nuovo contest edito dalla Scarenz editore. Hai una bella storia, tratta da un… - federterziario : Su #Eurocomunicazione i timori di #Federterziario per le #PMI italiane a seguito dell'entrata in vigore del nuovo R… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Regolamento A novembre 2021 gli ingegneri clinici a Convegno sul nuovo Regolamento europeo dispositivi medici Panorama della Sanità Nuovo Regolamento per l’accesso agli impieghi presso la Provincia di Caserta

“Si è reso necessario predisporre questo nuovo Regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’Ente – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca – perché l’impianto di ...

Patenti: ecco le nuove procedure per il permesso di guida provvisorio

La Direzione Generale per la Motorizzazione ha modificato, con una circolare del 22 gennaio, le moda ...

“Si è reso necessario predisporre questo nuovo Regolamento per l’accesso agli impieghi presso l’Ente – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca – perché l’impianto di ...La Direzione Generale per la Motorizzazione ha modificato, con una circolare del 22 gennaio, le moda ...