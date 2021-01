Nuoto, Federica Pellegrini su Instagram: “Non levateci mai il nostro tricolore dal petto” (Di martedì 26 gennaio 2021) Una foto della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016, in cui Federica Pellegrini ha guidato la delegazione italiana come portabandiera, accompagnata dalla frase: “Non levateci mai il nostro tricolore dal petto”. Così la nuotatrice italiana si è espressa sul suo profilo Instagram riguardo alla possibile sanzione che vedrebbe gli atleti italiani gareggiare senza inno e senza bandiera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) Una foto della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016, in cuiha guidato la delegazione italiana come portabandiera, accompagnata dalla frase: “Nonmai ildal”. Così la nuotatrice italiana si è espressa sul suo profiloriguardo alla possibile sanzione che vedrebbe gli atleti italiani gareggiare senza inno e senza bandiera. Visualizza questo post suUn post condiviso da(@kikkafede88) SportFace.

Federica Pellegrini commenta con una frase sotto la foto della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016, la possibile sanzione che vedrebbe gli atleti italiani gareggiare senza inno e senza bandiera.

Federica Pellegrini commenta con una frase sotto la foto della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016, la possibile sanzione che vedrebbe gli atleti italiani gareggiare senza inno e senza bandiera.